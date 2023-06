Ab Mitte Oktober soll in Traunstein in einem Mammutprozess geklärt werden, ob der junge Aschauer Sebastian T. am 3. Oktober des vergangenen Jahres in seinem Heimatort die einheimische Studentin Hanna getötet hat. Wie das Landgericht Traunstein am Donnerstag bekannt gab, beginnt der Prozess dort am 12. Oktober.Weil es bisher kein Geständnis des Angeklagten gibt, wird es auf die Indizien ankommen.