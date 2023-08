Bierbauchkalender 2023 ein Bestseller: Bayerische Brauerei sucht nun neue „Curvy Models“

13 Männer haben sich für den Bierbauchkalender 2023 ablichten lassen – einer für das Titelblatt, die zwölf anderen für jeden Monat des Jahres. Nicht alle haben laut Braumeister Patrick Nickl „einen Riesenranzen“ – aber die Vorliebe für Gerstensaft sei allen „Curvy Models“ anzusehen. −Foto: dpa

Viel nackte Haut und vom Gerstensaft geformte Kurven: Das ist das Erfolgrezept des Bierbauchkalenders, den eine bayerische Brauerei vergangenes Jahr erstmals verkaufte. Weil der wegging, wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln (beziehungsweise ein kühles Helles), werden nun neue „Curvy Models“ gesucht.









Lesen Sie auch: Durststrecke für Brauer: die Deutschen trinken immer weniger Gerstensaft



Entstanden ist das Ganze eigentlich, weil Patrick Nickl, Braumeister

und Geschäftsführer der Brauerei Hütten im oberfränkischen Warmensteinach (Landkreis Bayreuth) auf einen Aprilscherz hereinfiel: Simone Werner-Ney vom Fotostudio im Nachbarort Fichtelberg hatte auf ihrer Facebookseite angekündigt, dass sie nach zahlreichen Babybauch-Shootings mit Schwangeren nun auch die männliche Seite ins rechte Licht rücken möchte. Sie biete nun auch Bierbauch-Shootings an – gewissermaßen als Geschlechter-Gleichberechtigung.









„Ich fand die Idee so super, dass ich der Fotografin gleich eine Mail schrieb, dass ich daraus gern einen Bierbauchkalender für die Brauerei machen würde“, sagt Patrick Nickl. Eine Antwort blieb den ganzen Tag aus. „Abends hab ich dann meiner Freundin davon erzählt und sie meinte gleich, ob ich schon auf den Kalender geschaut habe. Denn das war am 1. April“, erzählt er weiter und lacht.



Lesen Sie auch: Holländisch statt heimisch? Anteil an ausländischem Bier steigt hierzulande: Das sagt der Deutsche Brauer-Bund





Aus Aprilscherz wurde dann doch noch Realität





Kurz darauf kam aber dann doch noch der Kontakt mit der Fotografin zustande – und der Braumeister konnte sie von der „Schnapsidee“ mit den Bierbäuchen überzeugen. Was als Aprilscherz gedacht war, wurde dann im vergangenen Jahr sogar noch Realität – mit dem Bierbauchkalender 2023.



Die Models kamen vor allem aus dem Freundes- und Bekanntenkreis des Braumeisters sowie aus der Brauerei-Kundschaft. „Sie haben aber nicht alle einen Riesenranzen“, sagt Nickl. Manche der männlichen Models seien keineswegs dick – auch wenn man ihnen die Vorliebe für Bier ansehe. 13 Männer haben sich ablichten lassen – einer für das Titelblatt, die zwölf anderen für jeden Monat des Jahres.



Nachdem regionale und überregionale Medien darüber berichteten, wurde der Kalender zum Verkaufsschlager. Die rund 500 Exemplare, die man am Anfang gedruckt hatte, waren binnen einer Woche weg. Sowohl Brauerei als auch Fotografin seien mit der Menge der Bestellungen überfordert gewesen. Daher holte man einen externen Dienstleister an Bord, der dann noch einmal nachdruckte und auch den Vertrieb übernahm.



Lesen Sie dazu auch: Bierbauchkalender aus Bayern wird deutschlandweit zum Hit





Aktuell können sich die nächsten „Curvy Models“ bewerben





Wer „einen wunderschönen Bierbauch“ hat und darauf super stolz ist, kann sich aktuell für den neuen Bierbauchkalender 2024 als Kurven-Model bewerben. Das ist bis spätestens Sonntag, 27. August per Mail an bewerbung@bierbauchkalender.de möglich. Neben zwei bis drei aussagekräftigen Fotos sollen potenzielle „Curvy Models“ auch eine kurze Erklärung mitschicken, warum gerade sie in den Bierbauchkalender wollen.



Eine unabhängige Jury – darunter auch Models aus dem Vorjahr – wählt dann 13 Kandidaten aus. Das Fotoshooting findet am Freitag, 8. September von 16 bis 19 Uhr im Fotostudio in Fichtelberg statt.