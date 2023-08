Sexueller Übergriff am Pulverturm in Straubing: Junge Frau (22) wird verletzt

Am Sonntag soll es in Straubing zu einem sexuellen Übergriff auf eine 22-jährige Frau gekommen sein. −Symbolbild: Friso Gentsch/dpa

Am Sonntag soll es gegen 23.45 Uhr am Pulverturm in Straubing zu einem sexuellen Übergriff auf eine 22-jährige Frau gekommen sein. Die Kriminalpolizei Straubing bittet um Zeugenhinweise.









Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing und der Kriminalpolizeiinspektion Straubing soll der Frau auf dem Nachhauseweg zunächst ein Mann gefolgt sein, der sie schließlich Am Pulverturm anhielt.



Im weiteren Verlauf soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein, bei dem die 22-Jährige leicht verletzt wurde, teilt die Polizei mit. Anschließend soll ihr der unbekannte Mann noch bis Unterm Rain nachgegangen sein, dann von ihr abgelassen und sich unerkannt entfernt haben.





Fahndung mit Täterbeschreibung





Die Staatsanwaltschaft und die Kripo führen derzeit intensive Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhaltes. Die Kriminalpolizei Straubing bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.



Die 22-Jährige konnte den Mann folgendermaßen beschreiben: Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm bis 175 cm groß, dunkle Haare mit Seitenscheitel, südländisch-arabisches Aussehen.





Polizei bittet um Hinweise



Personen, die am Sonntag, 13. August 2023, in der Zeit zwischen 23.15 Uhr und 0.15 Uhr im Bereich Am Pulverturm/Unterm Rain/ Weißgerbergasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/8680 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

