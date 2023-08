Überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller: Unwetter zogen über die Region

Über Vilshofen zuckt ein Blitz über den Himmel. −Foto: Th. Krenn/zema-medien.de

Die am Feiertag vorhergesagten Unwetter haben auch Teile Niederbayern und den Süden von Oberbayern getroffen. Menschen sind laut ersten Informationen der Polizei nicht verletzt worden.









In Niederbayern waren laut Polizei vor allem die Landkreise Rottal-Inn und Regen betroffen. Die Integrierte Leitstelle in Passau meldete um kurz vor 22 Uhr rund 90 unwetterbedingte Einsätze. Besonders heftig waren die Unwetter am frühen Abend.



Im südöstlichen Oberbayern wüteten die Unwetter besonders im Berchtesgadener Land im Bereich Schönau am Königssee. Dort seien mehrere Hausdächer abgedeckt worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zudem seien einige vollgelaufene Keller gemeldet worden. Menschen seien bei den Unwettern nicht verletzt worden.



− bli