Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern an Mariä Himmelfahrt

An Mariä Himmelfahrt drohen in Teilen Bayerns Gewitter. −Symbolbild: Matthias Balk/dpa

Nach der Hitze der vergangenen Tage drohen in Bayern an Mariä Himmelfahrt Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Nachmittag eine Warnung vor schweren Gewittern für Teile Bayerns herausgegeben.









Bereits am Nachmittag können in Teilen Niederbayern, Oberbayerns und der Oberpfalz örtlich Gewitter auftreten. Aktuell gilt die Warnung in Niederbayern für den Landkreis Kelheim sowie Stadt und Landkreis Landshut. In der Oberpfalz können in den Landkreisen Schwandorf, Neumarkt und Cham sowie in der Stadt sowie im Landkreis Regensburg Gewitter auftreten. In Oberbayern ist der Landkreis Eichstätt betroffen.



Am Abend bleibt es ungemütlich. Die Gewitter könnten teils große Regenmengen mit sich bringen. Vor allem in den Alpen und im Alpenvorland warnt der DWD am Abend zudem vor Hagel.

− bli