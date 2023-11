Technische Störung: Zahlreiche Kfz-Zulassungsstellen in Bayern lahmgelegt

Aufgrund einer Störung im Netz der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) ist seit Donnerstagmorgen in vielen Kfz-Zulassungsstellen kein Datenaustausch mit dem Kraftfahrtbundesamt möglich. Dementsprechend können keine Autos an-, ab- oder umgemeldet werden.









Als erstes betroffenes Landratsamt in der Region meldete Passau am Vormittag die Störung. Auch in Freyung, Deggendorf, Landau, Bad Reichenhall, Regensburg und Rosenheim waren die Zulassungsstellen betroffen. Nach PNP-Informationen sind in Niederbayern nahezu alle Zulassungsstellen betroffen – ein Ausweichen auf andere Landkreise bringt Autofahrern daher wenig. Denn nur vereinzelt seien Zulassungsstellen nicht mit der AKDB vernetzt.



„Wegen eines überregionalen Systemausfalls können unsere Kfz-Zulassungsstellen derzeit keine Verbindung zum Kraftfahrtbundesamt herstellen und daher keine Kfz-Zulassungen durchführen“, teilte man etwa im Landratsamt Dingolfing-Landau mit. Auch die Führerscheinstelle sei teilweise betroffen.



Wer ein entsprechendes Anliegen hat, solle sich daher am besten vor seinem Besuch in der Führerscheinstelle telefonisch erkunden. In Deggendorf bat man gar darum, die Zulassungsstelle am Donnerstag tunlichst nicht aufzusuchen. Wie lange die Störung andauert, war gegen 12.30 Uhr noch nicht abzuschätzen.

− stg





Dieser Artikel wird bei neuen Erkenntnissen aktualisiert