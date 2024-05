Starkregen in Niederbayern: Einige Einsätze, aber keine Verletzten

Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag sorgte starker Regen in Niederbayern - wie hier im südlichen Landkreis Deggendorf - für mehrere Einsätze von Feuerwehr und Polizei. − Foto: Süß

Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag sorgte starker Regen in Niederbayern für mehrere Einsätze der Feuerwehr und Polizei. Es gab ersten Erkenntnissen der Polizei nach aber keine allzu großen Schäden oder Verletzte.









Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern am Dienstagmorgen berichtet, gab es einige Einsätze, vor allem wegen Blitzeinschlägen oder Bäumen auf den Straßen.



Zu allzu großen Sachschäden oder gar verletzten Personen sei es jedoch nicht gekommen. Betroffen waren vor allem die Landkreise Passau und Rottal-Inn.





In Oberbayern Unfälle wegen Starkregen





Auch in Oberbayern hielt das Unwetter die Einsatzkräfte auf Trab. Aufgrund von starken Regenfällen hat es am Montagabend fast zeitgleich zwei Unfälle auf der Autobahn 94 gegeben. Zwischen Lengdorf und Dorfen (Kreis Erding) geriet ein Auto ins Schleudern und prallte gegen eine Betonwand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend sei der Wagen mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Fahrer des Autos trug leichte Verletzungen davon. Der rechte Fahrstreifen der A94 Richtung Passau wurde für rund zwei Stunden gesperrt.



Gerade einmal zwei Kilometer weiter ereignete sich fast zeitgleich ein weiterer Unfall. Auch dort geriet ein Auto ins Schleudern und stieß mit einem Sattelzug zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer blieben unverletzt, auch hier musste die Fahrbahn wegen herumliegender Trümmerteile gesperrt werden.

− kl/dpa