Nach Weißwurst vegan: Heuer Veggie-Leberkäs auf der Wiesn - Söder ist kein Fan

Erst kam die vegane Weißwurst - jetzt ist der vegane Leberkäse da. Er wolle damit eine Alternative bieten, „weil es sehr fleischlastig ist auf dem Oktoberfest“, sagte Werner Franzl von Franzl‘s Leberkäs Speiserei am Samstag.













Schon im Vorjahr auf dem Oktoberfest hätten bei ihm vegane und vegetarische Speisen 20 bis 25 Prozent am Gesamtumsatz ausgemacht, dieses Jahr sehe es schon kurz nach der Öffnung am ersten Tag nach noch mehr Nachfrage aus.



„Auch der gestandene Trachtler kommt. Man denkt, der isst jetzt hundertprozentig Fleisch - mit doppelt Fleisch drauf“, sagt Franzl. Aber: „Selbst der sagt: Das mag ich mal probieren.“ Das Veggie-Produkt komme geschmacklich dem originalen Leberkäse sehr nahe.



Ministerpräsident Markus Söder ist allerdings kein Fan der neuen Köstlichkeit: „Ich ess‘ keinen Veggie-Leberkäs und ich würd‘ auch kein Tofu-Hendl essen“, sagte er am Samstag nach dem Anstich. Er möge gutes bayerisches Essen. Aber: Jeder solle auf der Wiesn essen, „was er will. Und trinken, so viel er verträgt“.

