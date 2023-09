Bierpreis-Atlas: So viel kostet die Maß in den Zelten auf dem Münchner Oktoberfest

Der Bierpreis liegt im Schnitt bei 14,18 Euro pro Maß. Das entspricht rund 6,1 Prozent mehr als 2022. − Foto: Sven Simon, Imago

In München herrscht von Samstag (16. September) bis Dienstag (3. Oktober) wieder Ausnahmezustand – das Oktoberfest geht los. Neben Dirndl und Lederhose darf dabei für viele auch das Bier nicht fehlen. Wie viel die Besucher für eine Maß in den großen Zelten ausgeben müssen, hat die Mediengruppe Bayern in einer Tabelle zusammengetragen.









Der Bierpreis liegt dabei im Schnitt bei 14,18 Euro pro Maß. Das entspricht rund 6,1 Prozent mehr als 2022 (wir berichteten). Es geht aber auch günstiger – wie das Museumszelt auf der Oidn Wiesn zeigt. Mit 13,20 Euro muss man hier am wenigsten tief in den Geldbeutel greifen. Ausgeschenkt wird Spaten. Am teuersten kommt das Bier im Weinzelt. 17,40 Euro muss man hier für eine Maß Paulaner blechen. Auf der Website des Oktoberfests sind die Preise pro Maß in den großen Zelten veröffentlicht worden.











Kostenloses Trinkwasser





Günstiger kommen die Besucherinnen und Besucher weg, die die Finger vom Alkohol lassen. Erstmals gibt es auf dem Festgelände kostenloses Trinkwasser. Vier Wasserspender wurden dafür aufgestellt. Der Durchschnittspreis für einen Liter Tafelwasser in den Bierzelten liegt bei 10,04 Euro (2022: 9,67 Euro). Nach Angaben auf der Website des Oktoberfests kostet das Spezi durchschnittlich 11,65 Euro (2022: 10,85 Euro) und Limonade 11,17 Euro (2022: 10,35 Euro). Und wer nach der Wiesn schon sehnsüchtig auf das nächste Volksfest wartet, wird in unserem Volksfestkalender 2023 fündig.