Ob bei Partymusik auf der Bierbank stehen, zu Schlager gemütlich schunkeln oder bei Blasmusik ein Hendl genießen: Die Musik auf dem Oktoberfest in München deckt so manche Stimmung ab. Auch mehrere Bands und Kapellen aus der Region sorgen auf der Wiesn für die passende Atmosphäre – und haben dafür so manchen Trick parat.