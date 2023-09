Tausende gehen aus Protest gegen Klimapolitik auf die Straße

Globaler Klimastreik – München - Zahlreiche Teilnehmer einer Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future stehen mit ihren Schildern auf der Ludwigstraße. - Foto: Matthias Balk/dpa

Rund 7000 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Freitag in München bei einer Veranstaltung der Aktion «Fridays for Future» für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Die Veranstaltung sei zunächst friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München. Ähnliche Demonstrationen waren am Nachmittag auch in mehreren weiteren bayerischen Städten, darunter Nürnberg und Würzburg geplant.

Die Klimaaktivisten hatten für Freitag weltweit zu Demonstrationen aufgerufen. Einer neuen Umfrage zufolge steht die Mehrheit der Deutschen hinter den Protesten. In dem am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-Politbarometer unterstützten 65 Prozent die Klimademonstrationen, 29 Prozent finden sie hingegen nicht gut. Allerdings glauben nur 16 Prozent, dass damit sehr viel oder viel für den Klimaschutz erreicht werden kann.

