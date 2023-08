Wegen G8 und G9: Abitur 2025 in Bayern nur an ausgewählten Schulen

Auch im Jahr 2025 sollen in Bayern Abiturzeugnisse verliehen werden - trotz der Umstellung von G8 auf G9. −Symbolbild: dpa

Bayern hat vom achtjährigen Gymnasium (G8) wieder auf das neunjährige (G9) umgestellt. Deshalb wird im Jahr 2025 keine flächendeckende Abiturprüfung im Freistaat stattfinden. Doch was passiert mit Schülern, die 2024 durch die Abiturprüfung fallen? Wir haben beim Bayerischen Kultusministerium nachgefragt.









Betroffen sind vor allem Wackelkandidaten, die ab Herbst in die letzte Klasse des G8-Gymnasiums gehen. Wer nicht sicher ist, dass er die Abiturprüfung am Ende des Schuljahres 2023/24 besteht, weiß noch nicht, wie es dann für ihn weitergeht. Denn der nachfolgende Jahrgang ist schon auf G9 angelegt - und absolviert die Abiturprüfung demensprechend erst im Jahr 2026. Was aber passiert in Sachen Abitur im Jahr 2025 in Bayern?





Auch 2025 soll es in Bayern Abiturprüfungen geben





„Es wird auch im Schuljahr 2024/25 bayerische Schülerinnen und Schüler geben, die die Abiturprüfung ablegen“, teilt dazu das Bayerische Kultusministerium auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern mit. Dies betreffe nicht nur Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2024 die Abiturprüfungen nicht bestehen, sondern auch Schülerinnen und Schüler des ersten G9-Jahrgangs, die individuelle Lernzeitverkürzung in Anspruch nehmen oder solche, die im Schuljahr 2022/23 eine Einführungsklasse besucht haben.





Ausgewählte Schulen bieten für Abiturienten auch ein Abschluss-Schuljahr 2024/25 an





„Natürlich haben wir auch diese Schülerinnen und Schüler im Blick“, teilt das Ministerium dazu mit. Und erklärt: „An ausgewählten Standorten wird auch im Schuljahr 2024/2025 eine Abiturprüfung nach den Bestimmungen des G8 durchgeführt werden.“



Diese Schulen sind in einer Liste aufgeführt, die das Ministerium veröffentlicht hat. Es sind:



– Maria-Ward-Gymnasium Altötting

– Spessart-Gymnasium Alzenau

– Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach (*)

– Theresien-Gymnasium Ansbach

– Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg (*)

– Holbein-Gymnasium Augsburg

– Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen

– Karlsgymnasium Bad Reichenhall

– Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg

– Maria-Ward-Gymnasium Bamberg

– Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth

– Robert-Schuman-Gymnasium Cham

– Gymnasium Casimirianum Coburg

– Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau

– Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt

– Gabrieli-Gymnasium Eichstätt

– Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld

– Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding

– Camerloher-Gymnasium Freising

– Hardenberg-Gymnasium Fürth

– Gymnasium Füssen (*)

– Max-Born-Gymnasium Germering

– Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt

– Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach (*)

– Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium Hof

– Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt

– Allgäu-Gymnasium Kempten

– Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen

– Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach (*)

– Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach

– Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach

– Ignaz-Kögler-Gymnasium Landsberg

– Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut

– Albertus-Gymnasium Lauingen

– Gymnasium Miesbach

– Asam-Gymnasium München

– Erasmus-Grasser-Gymnasium München

– Gisela-Gymnasium München

– Rupprecht-Gymnasium München

– Städt. Adolf-Weber-Gymnasium München

– Städt. Sophie-Scholl-Gymnasium München

– Städt. Theodolinden-Gymnasium München

– Staffelsee-Gymnasium Murnau

– Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß

– Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen

– Städt. Peter-Vischer-Gymnasium Nürnberg

– Sigmund-Schuckert-Gymnasium Nürnberg

– Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach

– Gymnasium Ottobrunn

– Gymnasium Leopoldinum Passau

– Gymnasium Pfarrkirchen

– Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking (*)

– Goethe-Gymnasium Regensburg

– Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium Rosenheim

– Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen

– Olympia-Morata-Gymnasium Schweinfurt

– Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf

– Ludwigsgymnasium Straubing

– Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth

– Chiemgau-Gymnasium Traunstein

– Senefelder-Schule Treuchtlingen

– Gymnasium Tutzing

– Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

– Gymnasium Veitshöchheim

– Gymnasium Waldkraiburg

– Augustinus-Gymnasium Weiden

– Röntgen-Gymnasium Würzburg

– St.-Ursula-Gymnasium Würzburg



(*) An diesen Standorten ist davon auszugehen, dass die sich an die Einführungsklasse anschließende Qualifikationsphase der Oberstufe an einem anderen Schulstandort des Auffangnetzes zu besuchen ist, heißt es aus dem Ministerium.