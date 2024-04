Waldbrandgefahr in Niederbayern: Keinesfalls rauchen oder offenes Feuer entfachen

Wegen der hohen Temperaturen steigt in Niederbayern die Waldbrandgefahr. Deshalb wurde für kommenden Dienstag und Mittwoch Luftbeobachtung angeordnet.







Die vorbeugende Luftbeobachtung am Dienstag und Mittwoch findet in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt. Die Flüge starten von den nachfolgend genannten Stützpunkten der Flugbereitschaft Niederbayern der Luftrettungsstaffel Bayern; der Regierungsbezirk Niederbayern ist hierbei in insgesamt fünf Sektoren aufgeteilt:



Dienstag, 30. April:

Stützpunkt Arnbruck/Landkreis Regen – Sektoren C + D

Stützpunkt Eggenfelden/Landkreis Rottal-Inn – Sektoren D + E



Mittwoch, 1. Mai:

Stützpunkt Vilshofen/Landkreis Passau – Sektoren D + E

Stützpunkt Wallmühle/Landkreis Straubing-Bogen – Sektoren B + C

Auch lesen: Feuerwehr Pittenhart muss 300 Quadratmeter brennendes Unterholz löschen



Jeweilige Landratsämter koordinieren Flüge





Die Anordnung der Regierung wird von dem jeweils betroffenen Landratsamt umgesetzt, das ausgebildete Luftbeobachter zur Begleitung der Flüge einteilt. Die Stützpunktleiter der Luftrettungsstaffel Bayern sorgen für die Einteilung der ehrenamtlichen Piloten.



Keinesfalls rauchen oder Feuer entfachen





Wichtiger Hinweis: Die Regierung appelliert dringend, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Besondere Warnhinweise gelten auch für Waldbesitzer, Jäger und alle Personen, die mit Waldarbeiten beschäftigt sind: Kein offenes Feuer im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern.

− dpa