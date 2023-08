Umweltminister Thorsten Glauber eröffnet neue Infostelle im Nationalpark Berchtesgaden

Welche Bedrohungen und Auswirkungen gibt es für die Artenvielfalt im und um Gewässer? Welche Abflusszeiten haben Eis, Schnee oder ein Gebirgsbach? Was ist die Geschichte des Nationalparks Berchtesgaden? Diese Fragen und mehr werden in der neuen Infostelle auf der Halbinsel Hirschau am Königssee beantwortet. Am Mittwochvormittag zerschnitt der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) das rote Eingangsband und eröffnete die Ausstellung „Wasser versetzt Berge“.