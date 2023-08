Gasleck löst Großeinsatz aus - Ursache technischer Defekt

Polizeiabsperrung - Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. - Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Ein Gasaustritt in einem Kanal hat in Ebersdorf bei Coburg für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Die Einsatzkräfte in Oberfranken sperrten mehrere Straßen und evakuierten rund 50 Anwohner, wie die Polizei berichtete. Nach rund fünf Stunden konnte gegen 15.55 Uhr die Absperrung aufgehoben werden. Ursache für das Gasleck sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, hieß es am Nachmittag. Nach vorsorglichen Gasmessungen konnten die Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Neben Polizeibeamten waren rund 80 Feuerwehrkräften und rund 40 Angehörige des Rettungsdienstes im Einsatz.

