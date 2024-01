Bildung ist mehr als Schule und Uni, sie findet auch an anderen Lernorten statt – im Museum, am Mahnmal und nicht zuletzt in der Jugendherberge. „Man kennt uns wegen der Übernachtungen, aber neben dem Bett und der Verpflegung bieten wir viele pädagogische Programme an“, stellt Markus Achatz vom Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) zum heutigen „Tag der Bildung“ klar.