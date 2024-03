3000 Liter Olivenöl werden in Edelstahlbehälter im griechischen Mytilini auf der Insel Lesbos gelagert. 50 Liter davon hat Diakon Günther Jäger (Pfarrverband Feichten) in den Passauer Dom gebracht, wo sie von Bischof Stefan Oster geweiht und dann in die Pfarreien gebracht worden sind. Dort dienen sie als Salbungsöl.