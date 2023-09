Feuerwehreinsatz am Oktoberfest: Baum droht auf Wiesnzelt zu fallen

Gäste feiern im Schützenzelt auf dem Münchner Oktoberfest 2023. Ein Baum drohte dort am Samstag auf den hinteren Teil des Schützenzeltes zu fallen, in dem sich laut Feuerwehr aber keine Gäste befanden. − Foto: Felix Hörhager/dpa

Weil eine Esche auf ein Oktoberfestzelt zu stürzen drohte, ist am Samstag in München die Feuerwehr auf der Wiesn angerückt.









Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatten laut Feuerwehr bemerkt, dass der Wurzelstock des Baumes am Rand der Festwiese sich gelöst hatte und er schief stand. Der Baum drohte demnach auf die Zufahrt zum Behördenhof und den hinteren Teil des Schützenzeltes zu fallen, in dem sich laut Feuerwehr aber keine Gäste befanden.



Der Bereich wurde gesperrt und die Feuerwehr trug den Baum mit Hilfe einer Drehleiter von oben her ab. Der Einsatz dauerte etwa eineinhalb Stunden. Die Feuerwehr postete Bilder des Einsatzes auf X: