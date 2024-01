Fasching 2024: Alle großen Faschingszüge und -veranstaltungen in der Region auf einen Blick

Tierisch zu ging es etwa im vergangenen Jahr beim Faschingszug in der Passauer Innstadt. Auch 2024 schlängeln sich dort und in anderen Orten in Nieder- und Oberbayern wieder die Gaudiwürmer durch die Gassen. − Foto: Anna Moreno Grupp/Archiv

Die Narren sind wieder los – und feiern ihre fünfte Jahreszeit: In Niederbayern und Oberbayern finden auch 2024 wieder zahlreiche Faschingszüge und Faschingsmärkte statt. In unserer interaktiven Grafik finden Sie alle größeren Veranstaltungen in der Region im Überblick.









Welche Faschingszüge und Faschingsmärkte 2023 in der Region stattfinden, haben wir in einer Tabelle für Sie zusammengestellt. Tippen Sie einfach den Namen Ihres Regierungsbezirks, Landkreises, Orts oder Datums in das Suchfeld ein, um schneller zu Ihrer Region zu gelangen. Sie können auch direkt nach Ihrer Lieblings-Veranstaltung suchen.









Sie vermissen eine wichtige Veranstaltung in unserer Liste? Dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an red.online@pnp.de und geben Sie in Ihrer E-Mail den Namen, Ort und Zeitraum der Faschingsveranstaltung an.











Die Faschingszüge und -märkte in der Region chronologisch in einer Liste:





20. Januar:

- Kindergardefestival Tüßling

- Häfinger Faschingsgaudi, Töging



21. Januar:

- Kinderfasching in der Mehrzweckhalle Anger



26. Januar:

- Vereinsabend mit Live-Musik des Trachtenvereins Edelweiß Burgkirchen e.V. im Gendorfer Trachtenheim



27. Januar:

- Fasching an der Donau, Vilshofen

- Faschingszug Langdorf

- Bürgerball der JU Plattling

- Burghauser Kinderfasching



28. Januar:

- Kinderfasching in der Mehrzweckhalle Piding

- Kinderfasching im Gendorfer Trachtenheim



2. Februar:

- Faschingsball der AWO im Bürgerzentrum Burgkirchen



3. Februar

- Umzug Fürstenzell mit Afterparty am Weinhügelfest-Platz

- Sportlerball der SpVgg Stephansposching

- Chapeau! Ball der Hüte (Stadtball Burghausen)

- Sportlerball Tüßling

- Faschingszug der Faschingsgilde Hauzenberg



4. Februar

- Pleintinger Faschingszug, Vilshofen

- Faschingszug Pilsting

- Faschingszug Chieming

- Faschingszug Hartkirchen

- Faschingsumzug Triftern



7. Februar

- Faschingstreffen der Senioren aus Hirten und Umgebung



8. Februar

- Faschingszug GS Heilingbrunnerstraße, Bad Reichenhall

- Faschingsgaudischießen der Karlstein-Kaitl in der Mehrzweckhalle in Karlstein

- Weiberfasching im Kammererbräu, Bad Reichenhall

- Burghauser Faschingsmeile

- Faschingsbrunch der Frauen im Pfarrverband Burgkirchen, Mitterwirt in Halsbach

- Faschingsfeier des Männervereins Hirten, Gasthaus Bartsch in Burgkirchen



9. Februar

- Ruaßiger Freitag im Schwabenbräu, Bad Reichenhall

- Nachtfaschingszug Tettenweis

- Kinderfasching des Sportvereins Gendorf Burgkirchen

- Pemperlzug der KAB Haag



10. Februar

- Faschingsumzug Aidenbach

- Kids Fasching Pullman City, Eging am See

- Faschingstreiben und Gaudiwurm Büchlberg

- Faschingszug Mainburg

- Faschingszug Essing

- Radltruh-Rennen, Karlstein

- Faschingskranzl mit D’Staufenecker im Gasthof Altwirt, Piding

- Kinderfasching des GTEV Anger Höglwörth im Vereinsheim, Anger

- Faschingszug Traunstein

- Faschingszug Ruhstorf

- Faschingsmarkt des Vereins für Kultur- und Brauchtumspflege Otzing

- Faschingsball der Kellerbuam Plattling

- Faschingstreiben Roßbach

- Nachtfaschingszug Eggenfelden

- Faschingszug Sonnen

- Gaudiwurm Neuötting



11. Februar

- Faschingsumzug Hofkirchen

- Schönberger Woidgaudi

- Faschingszug Teisbach

- Faschingszug Thyrnau

- Faschingszug mit Apres-Zugparty in Kollnburg

- Osterhofener Faschingstreiben

- Faschingsmarkt und Faschingszug Bogen

- Faschingszug Neustadt an der Donau

- Faschingszug Langquaid

- Altweibermühle am Eisenbichlerhang, Karlstein

- Faschingszug in Teisendorf

- Faschingszug Traunreut

- Faschingszug Pocking

- Faschingszug Regen

- Dorffasching der FF Breitenhausen

- Kinderfasching der Freien Wähler Plattling

- Showtanz-Festival Burghausen

- Faschingsumzug Pfarrkirchen

- Faschingszug Gangkofen

- Faschingszug mit Faschingstreiben Schönau

- Kinderfasching Wildenranna

- Großes Faschingstreiben Obernzell

- Faschingszug „Arnbrucker Gaudiwurm“

- Faschingsumzug Reischach



12. Februar

- Faschingszug Auerbach, Waldkirchen

- Faschingszug Simbach bei Landau

- Faschingszug Rohr in Niederbayern

- Faschingszug Altenmarkt

- Faschingszug Rotthalmünster

- Rosenmontagsball Gemeinde Mariaposching

- RoMo-Ball Burghausen

- Faschingszug Wildenranna



13. Februar

- Faschingszug Freyung

- Faschingszug Passau-Innstadt

- Faschingszug und Megaparty Salzweg

- Faschingsgillamoos Abensberg

- Faschingszug Painten

- Faschingsumzug Bad Reichenhall

- Faschingskonzert der Philharmoniker in der Konzertrotunde

- Faschingszug Peterskirchen

- Faschingszug Waging

- Faschingszug Bad Füssing

- Faschingszug Rainding

- Faschingszug in Bodenmais

- Faschingsmarkt Stadtsportverband Plattling

- Faschingsumzug Bad Birnbach

- Faschingsumzug Braunau am Inn (Österreich)

- Faschingszug mit Jahrmarkttreiben Arnstorf

- Faschingszug Hebertsfelden

- Faschingszug Tüßling

- Faschingszug Untergriesbach

- Faschingszug Germannsdorf