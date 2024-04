Blitzermarathon 2024: Über 500 Temposünder allein in Niederbayern erwischt

Während des Blitzermarathons 2024 haben die rund 180 eingesetzten Beamten in Niederbayern an über 80 Messstellen die zulässige Höchstgeschwindigkeit überwacht. Trotz der vorherigen Ankündigung sind über 500 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, etwas mehr als beim Blitzermarathon 2023.









„Ein trauriger Höchstwert wurde an einer Messstelle auf der Autobahn A92 Höhe Landshut im Bereich einer 120er-Beschränkung festgestellt“, teilte die Polizei am Samstag mit. Gegen 4 Uhr morgens ist dort die Fahrerin eines VW mit einer Überschreitung von 61 km/h festgestellt worden. Neben einem hohen Bußgeld erwartet die Frau nun ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie eine Eintragung im Fahreignungsregister.



An einer Kontrollstelle im Bereich der Polizeiinspektion Passau ist gegen 22 Uhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer angehalten worden. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über einem Promille wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.



„Die Auswertung der Messergebnisse zeigt, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer wieder zu schnell unterwegs waren. Die Geschwindigkeitsüberwachung bleibt weiterhin ein zentrales Element der Verkehrssicherheitsarbeit der niederbayerischen Polizei zur Bekämpfung von schweren und tödlichen Verkehrsunfällen, die Sicherheit auf unseren Straßen weiter zu steigern und besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer zu schützen“, so die Polizei in einer Pressemitteilung.



Im südlichen Oberbayern registrierten die Beamten 442 Temposünder. Einer von ihnen ist seinen Führerschein nun wohl länger los.

