Bewusstlose Hanna nach Überfall in Aschau ertrunken – Prozess beginnt bald

Ein Jahr nachdem die Studentin Hanna aus Aschau am Inn (Landkreis Mühldorf) tot in der Prien gefunden worden ist, sollen die Todesumstände nun ab 12. Oktober vor dem Landgericht Traunstein geklärt werden. Angeklagt ist dabei ein 21-Jähriger, der wie die 23-jährige Hanna aus Aschau am Inn stammt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll der junge Mann die Frau überfallen, bewusstlos geschlagen und anschließend in den Bärbach (Landkreis Rosenheim) geworfen haben soll.