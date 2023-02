Liveticker: Weiter Hochwasser im Osten Bayerns erwartet

−Symbolfoto: Andreas Arnold

Nach einer Phase der Entspannung steigt die Hochwassergefahr im Norden und Osten Bayerns wieder. Grund dafür seien Regen und Tauwetter.



Das hat der Hochwassernachrichtendienst des bayerischen Landesamts für Umwelt in Augsburg am Mittwoch mitgeteilt. Im oberen Maingebiet seien demnach für die Nacht auf Donnerstag Überschwemmungen einzelner Häuser oder von Verbindungsstraßen nicht auszuschließen. Auch die Donau könne demnach wieder über die Ufer treten, dort werde voraussichtlich die zweite von vier Meldestufen erreicht.



Deutscher Wetterdienst erwartet Entspannung ab Donnerstag



Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwochmorgen für den Freistaat weitere teils kräftige Regenfälle von Westen her angekündigt, die in der Nacht zu Donnerstag aber weitgehend abklingen sollen. Durch den Einfluss eines Hochdruckgebiets soll sich die Hochwasserlage danach erst einmal wieder entspannen.

− dpa





Lesen Sie alle Entwicklungen zur Lage in der Region im Liveblog: