In Freyung-Grafenau aufgehoben: Wo die Ausgangssperre noch gilt

Ab Dienstag wird die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Freyung-Grafenau aufgehoben. Wo sie in der Region noch gilt, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.



So gilt diese etwa in der Stadt Passau - dort war sie vergangene Woche kurzzeitig weggefallen - wieder. Auch der Landkreis Cham muss zur Ausgangssperre zurückkehren. Weil die Inzidenz am Montag über 100 lag, gilt die Sperre dort ab 23. Februar wieder.









Auf seiner Homepage fasst das bayerische Innenministerium zusammen, wo die Ausgangssperre in Bayern derzeit noch gilt:

Landkreis Bayreuth

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Cham (gilt ab 23.2.2021)

Landkreis Freyung-Grafenau (aufgehoben ab 23.2.2021)

Landkreis Hof

Landkreis Kulmbach

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Landkreis Passau

Landkreis Regen

Landkreis Rottal-Inn

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Stadt Bayreuth

Stadt Hof

Stadt Passau

Stadt Weiden i.d.OPf.



Im Landkreis Cham und in der Stadt Nürnberg, heißt es auf der Seite, sind derzeit Allgemeinverfügungen zur Einführung der Ausgangssperre in Bearbeitung. Der Landkreis Cham hat am Nachmittag mitgeteilt, dass ab Dienstag wieder eine Ausgangssperre ab 22 Uhr gilt.