Bei Papstbesuch: Erzbischof von Presov mit Corona infiziert

Der griechisch-katholische Erzbischof von Presov, Jan Babjak, hat sich beim Slowakei-Besuch von Papst Franziskus mit Covid-19 infiziert.



Der 67-Jährige befinde sich in häuslicher Quarantäne, sei geimpft und habe nur leichte Symptome, bestätigte der Sprecher des Erzbischofs, Michal Pavlisinovic, dem Sender TV Noviny.









Der Erzbischof habe sich testen lassen, weil ihn ein ebenfalls positiv getesteter Bischof aus Griechenland verständigt habe, der mit Babjak bei einem Treffen mit dem Papst in Budapest und am vergangenen Dienstag (14. September) ebenfalls in Presov gewesen sei. Babjak ist wie Franziskus Jesuit. Er war in Presov Gastgeber des Papstes und begegnete ihm mehrfach während der viertägigen Reise.



Wie viele andere Bischöfe und Priester unter Quarantäne stehen, ist laut Bericht noch nicht bekannt. Ein Sprecher der Bischofskonferenz forderte alle Besucher von Veranstaltungen der Papstreise auf, verstärkt auf mögliche Symptome wie Erkältungsbeschwerden zu achten und sich gegebenenfalls testen zu lassen.

