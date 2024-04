Zwei Tote nach Gewalttat auf offener Straße in Oberbayern – Verdächtiger festgenommen

Zwei Menschen wurden in Murnau am Staffelsee Opfer eines tödlichen Gewaltverbrechens. − Foto: Dominik Bartl/MedienPics.de

Bei einer Gewalttat in Murnau am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sind am Samstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern.









Die Tat ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf offener Straße vor einem Lebensmittelgeschäft in Burggraben. Ein Verdächtiger – ein 57-jähriger Mann – sei zunächst geflüchtet, konnte dann aber schnell gefasst und festgenommen werden.



Eines der beiden Opfer sei ein Mann. Zur Identität des zweiten Opfers wollte der Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zu der Tat und zu den Hintergründen stünden noch am Anfang, hieß es.

− cav/dpa