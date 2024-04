Einsatz bei mutmaßlichem Treffen Rechtsextremer in Augsburg

Bei einem Treffen einer mutmaßlich rechtsextremen Gruppe in einer Augsburger Gaststätte ist die Kriminalpolizei zu einem Einsatz ausgerückt. Rund 30 Menschen, die zur rechtsextremen Szene gehören sollen, wurden nach Mitteilung der Polizei von den Beamten kontrolliert. Ein 69-Jähriger habe durch die Teilnahme an dem Treffen am Samstag gegen eine gerichtliche Auflage verstoßen, außerdem wird gegen ihn wegen seiner Äußerungen vor Ort wegen Volksverhetzung ermittelt. Der Mann erhielt einen Platzverweis.

Gegen eine 41 Jahre alte Frau wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, sie soll einen verbotenen Gegenstand dabei gehabt haben. Die Teilnehmer stammten sowohl aus Bayern als auch aus anderen Bundesländern. Nach den Kontrollen wurden die Menschen entlassen.

