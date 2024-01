Zwei Tote in Regensburg: Polizei nennt neue Details zur Gewalttat

Nach dem Fund zweier Leichen im Regensburger Stadtteil Burgweinting am Freitag hat das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montag neue Details zum Hergang der Gewalttat gemacht.









Zunächst war am Freitagvormittag auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Burgweinting die Leiche eines 45-jährigen Regensburgers gefunden worden. Er sei von einer nahe gelegenen Brücke gestürzt und erlitt tödliche Verletzungen. Die Autobahn wurde daraufhin für mehrere Stunden gesperrt.



Polizei: Frau mit mehreren Messerstichen getötet





An der Wohnadresse des Mannes wurde seine Ehefrau ebenfalls tot gefunden. „Nach Abschluss der Spurensicherung vor Ort ist mittlerweile davon auszugehen, dass der Mann seine Frau mit mehreren Messerstichen tötete und sich anschließend selbst das Leben nahm“, teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montag mit.



Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat eine Obduktion des Leichnams der 43-Jährigen in Auftrag gegeben. Sie soll weitere Erkenntnisse zum Fall liefern. Die Polizei betont dazu: „Es sind weiterhin keine Hinweise vorhanden, dass eine dritte Person an den beiden Todesfällen beteiligt war.“





In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche - außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800/111-0111 oder 0800/111-0222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es beim Krisendienst Bayern unter der Telefonnummer 0800/655-3000 sowie der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.