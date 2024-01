Bus rutscht in Graben: Fahrer verletzt, Fahrgäste unverletzt

In Mittelfranken ist ein Linienbus von einer glatten Fahrbahn in einen Straßengraben gerutscht. Der Busfahrer erlitt bei dem Unfall am Montag in Mittelfranken leichte Verletzungen, die 44 Fahrgäste, darunter 20 Schulkinder im Alter von neun bis 14 Jahren, blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

Aus zunächst unklaren Gründen hatte sich der 50 Jahre alte Busfahrer nicht an die vorgegebene Fahrtstrecke des Busses von Geslau nach Neusitz (Landkreis Ansbach) gehalten und eine für Kraftfahrzeuge gesperrte Straße befahren. Auf der eisglatten, schmalen und abschüssigen Route gelangte der Bus seitlich in einen Graben und blieb dort in Schräglage liegen.

Beim Sprung aus der Tür in einen Weiher erlitt der Busfahrer der Mitteilung zufolge leichte Erfrierungen. Rettungskräfte öffneten eine weitere Tür und befreiten die Fahrgäste aus dem Bus. Einige Kinder seien mit einem Ersatzbus weitergefahren, andere wurden in einer nahegelegenen Baufirma versorgt und von Angehörigen abgeholt. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt.

© dpa-infocom, dpa:240122-99-702859/3