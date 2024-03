Wolken und Regen kommen zum Wochenstart nach Bayern

Ein bewölkter Himmel und gebietsweise Regen werden bis Mittwoch in Bayern erwartet. Zugleich seien frühlingshafte Temperaturen von bis zu 16 Grad möglich, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Mittwoch voraus.









Zum Wochenstart soll es im Norden des Freistaats voraussichtlich noch etwas regnen und maximal 16 Grad warm werden. Wolken und kurze sonnige Abschnitte wechseln sich dabei ab. Südlich der Donau soll es dagegen viel Sonnenschein geben, an den Alpen könnte es am Nachmittag vereinzelt regnen.



Mehr zum Wetter in der Region finden Sie auf unserer Sonderseite



In der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD vor allem in Alpennähe gebietsweise Regen. Bei Höchstwerten von 14 Grad dominieren tagsüber voraussichtlich eher Wolken als Sonnenschein. Im Laufe des Dienstags seien zudem vereinzelte Regenschauer möglich.





Wetter in Bayern: Nur selten mit Sonnenschein zu rechnen





Gebietsweise regnen soll es auch in der Nacht zum Mittwoch. In Bayern ist laut den Wetterexperten tagsüber mit Höchsttemperaturen zwischen 9 und 14 Grad, vielen Wolken, gelegentlichen Niederschlägen und nur selten Sonnenschein zu rechnen.

− dpa/lby