Wintereinbruch in der Region sorgt für mehrere Unfälle in der Nacht – Polizei zieht Bilanz

Der Wintereinbruch in Bayern hat dafür gesorgt, dass die Polizei in der Nacht auf Dienstag wiederholt ausrücken musste. Dennoch verliefen die vergangenen Stunden verhältnismäßig ruhig, ziehen die Präsidien auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern am Morgen eine erste Bilanz.









In der Oberpfalz sei „nichts Oberdramatisches“ passiert, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage. Im gesamten Zuständigkeitsbereich habe die Polizei am Abend und in der Nacht 25 wetterbedingte Unfälle registriert.





Drei Leichtverletzte in der Oberpfalz





Bei drei Unfällen habe es Verletzte – jeweils aber „nichts Schwerwiegendes“ – und bei den restlichen 22 lediglich Schäden gegeben. So sei das etwa bei Wald im Landkreis Cham gewesen. Dort war am Abend ein leerer Bus auf verschneiter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und mit dem Heck im Graben gelandet. In Rimbach, ebenfalls im Landkreis Cham prallte ein 69 Jahre alter Autofahrer auf der schneeglatten Fahrbahn gegen abgestelltes, unbeleuchtetes Pannenfahrzeug. Verletzt wurde niemand. Es stellte sich jedoch heraus, dass der 69-Jährige mit Sommerreifen unterwegs war.



Der starke Schneefall wurde auch für einen Lastwagen auf der A3 bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) zum Problem: Das Fahrzeug rutschte, kam von der Straße ab und durchbrach die Leitplanke. Der Lastwagen blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die A3 von etwa 22 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt.



Wie hoch der Gesamtschaden ist, stand am Morgen noch nicht fest. Aufgrund von umgeknickten Bäumen und herabgestürzten Ästen musste die Polizei in der Nacht etwa 15 Mal ausrücken.





„Nicht viel passiert“ in Niederbayern





Aufgrund der Witterung musste die Polizei in Niederbayern 29 Mal ausrücken, in 14 Fällen handelte es sich um Unfälle. „Grundsätzlich ist nicht viel passiert“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage. Die Lage sei für die Verhältnisse im Rahmen gewesen. Bei einem Unfall bei Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) sei ein Autofahrer leicht verletzt worden, nachdem sich sein Wagen gegen 20 Uhr überschlagen hatte.



Schnee und Glätte haben auch im Altlandkreis Viechtach in der Nacht auf Dienstag für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt. In Teisnach und Ruhmannsfelden waren Unfälle die Folge. Verletzt wurde niemand, es blieb in beiden Fällen bei Sachschaden.



Verhältnismäßig ruhig in Oberbayern





„Nichts Aufsehenerregendes“ passierte laut eines Sprechers in der Nacht im südlichen Oberbayern. Es habe zwar witterungsbedingte Unfälle gegeben, aber das befände sich alles im Rahmen.



Bereits am Montagnachmittag hatte ein Kind im bei Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim Schneebälle auf ein fahrendes Auto geworfen. Zu einem Unfall kam es jedoch nicht.



Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord verzeichnete zwischen 20 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen insgesamt zehn witterungsbedingte Unfälle im Raum Ingolstadt und den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen. Dabei gab es keine Verletzten.



Wie ein Sprecher des Präsidiums erklärt, seien mehrere Fahrzeuge auf schneebedeckten Straßen entweder von der Fahrbahn oder auf vorausfahrende Autos gerutscht. Insgesamt sei es aber „eher ruhig“ gewesen. In der Regel seien Verkehrsteilnehmer vorsichtig, wenn es schneie: „Das ist für alle sichtbar und die meisten fahren langsam“. Gefährlicher sei „hinterlistiges Glatteis“, dann passiere erfahrungsgemäß mehr.





Deutscher Wetterdienst erwartet weiter Neuschnee

Vorsichtig sein müssen Autofahrer jedoch weiterhin: In den kommenden Tagen ist vielerorts weiterhin mit Neuschnee, Frost und Glätte zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

