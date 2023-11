Wintereinbruch in Bayern: Schnee und Glätte führen zu Unfällen

Das Wetter in Bayern wird am Wochenende passend zum Start zahlreicher Weihnachtsmärkte winterlich. Vor allem an und in den Alpen schneit es nun für längere Zeit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.









Auch im restlichen Bayern bestimmen Schnee und Regen das Wettergeschehen. „Wir können uns auf den ersten kleinen Wintereinbruch einstellen“, sagt ein Sprecher des DWD.



Das Wochenende bleibt im Flachland wechselhaft und kalt mit vielen Schauern, Schnee oder Schneeregen. „Von der weißen Pracht bleibt jedoch nicht viel liegen“, so der DWD. Die Temperaturen pendeln sich tagsüber auf null bis fünf Grad ein. Nachts ist mit leichtem Frost zu rechnen. Die Sonne macht sich rar und zeigt sich nur selten. Besonders in Schauernähe wird mit Windböen um 50 Kilometer pro Stunde gerechnet. In den Hochlagen der Alpen sind stürmische Böen um 80 Kilometer pro Stunde möglich.





In den Alpen „beachtliche Mengen an Neuschnee“





Wintersportler können sich freuen: In den Alpen habe es nach dem DWD „ganz beachtliche Mengen an Neuschnee gegeben“. Und auch in der kommenden Nacht werde im Alpenvorland mit 10 Zentimetern, in den Alpen mit bis zu 25 Zentimetern Neuschnee gerechnet. Nur in tiefen Lagen Bayerns müsse man sich auch in den kommenden Tagen auf Schneeregen oder Regen einstellen.



Mit dem Schneefall im Freistaat kamen auch die ersten Unfälle, die auf den Schnee und die Glätte zurückzuführen sind. Wegen eines Unfalls musste die Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg am frühen Samstagmorgen voll gesperrt werden. Nach Polizeiangaben geriet ein LKW ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Bei dem Unfall wurde der Tank des LKW stark beschädigt, sodass etwa 400 Liter Diesel austraten. Die Fahrbahn wurde bereits wieder freigegeben.



Auch auf der A93 kam es am Freitagabend zu mehreren glättebedingten Unfällen zwischen dem Dreieck Holledau und Regensburg. Hier blieb es bei Blechschäden.



Im oberfränkischen Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) verlor ein 31 Jahre alter Mann die Kontrolle über seinen LKW. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Fahrer am Freitag aufgrund von Schneematsch von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand. Den Angaben zufolge liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich.



Das winterliche Wetter hält nach Angaben des DWD zunächst an. Erst am Montag könnte es demnach etwas milder werden.

− dpa/lai