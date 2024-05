Wetterdienst erwartet schwere Gewitter in Teilen Nieder- und Oberbayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag schwere Gewitter in Teilen Nieder- und Oberbayerns. Ab den frühen Nachmittagsstunden soll es ungemütlich werden.









Betroffen sind in Niederbayern die Landkreis Landshut und Passau sowie in Oberbayern die Landkreise Rosenheim, Traunstein, Altötting, Berchtesgadener Land und Mühldorf am Inn. Wie der DWD am Montagvormittag mitteilte, sollen sich ab den frühen Nachmittagsstunden am Alpenrand vermehrt Gewitter entwickeln, die sich dann ostwärts über das Alpenvorland hinweg verlagern sollen. Diese können laut DWD zum Teil unwetterartig ausfallen.



Dabei ist auch mit Starkregen innerhalb kurzer Zeit zu rechnen. Örtlich kann es auch zu Hagel kommen. Zudem werden die Gewitter von mitunter starken Sturmböen begleitet. In den späten Abendstunden nimmt die Unwettergefahr von Westen her wieder ab.

− nm