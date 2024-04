Weiterhin winterliches Wetter – Schnee und Regen dominieren in Bayern

Das winterliche Wetter hat Bayern weiterhin fest im Griff. Auch in den kommenden Tagen soll sich das vorerst nicht ändern, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilt.









In den Alpen sollen am Dienstag laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes oberhalb von 1000 Metern bis zu 10 Zentimeter, in den Staulagen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Südlich der Donau kann bis es bis zu 5 Zentimeter schneien und durch überfrierende Nässe glatt werden.



Im restlichen Freistaat ist dagegen mit Regen und Schneeregen zu rechnen. Nur in Franken ist es überwiegend trocken - dort soll sich auch mal die Sonne blicken lassen. Am westlichen Alpenrand werden zwei Grad, andernorts zwischen fünf und elf Grad erwartet.





Vereinzelte Schauer und Gewitter





Auch für Mittwoch werden Wolken und durchziehende Schauer sowie Schnee in den Bergen vorhergesagt. Einzelne Gewitter sind möglich.



In der Nacht zum Donnerstag soll es bis ins Flachland schneien - zudem ist mit Glätte zu rechnen. Das nasse Wetter soll sich im Tagesverlauf fortsetzen. Erst gegen Donnerstagabend werden gebietsweise Auflockerungen und nachlassende Schauer bei Temperaturen zwischen sechs und elf Grad erwartet.

− dpa