Watten oder Pokern mit Freunden um Geld: Ist das schon illegales Glücksspiel?

Pokern, Watten, Schafkopfen oder andere Kartenspiele mit Freunden um Geld spielen – ab wann ist das eigentlich illegales Glücksspiel? Erst Anfang März hat die Polizei in einem Firmen-Hinterzimmer in Schwaben eine verbotene Pokerrunde beendet. In Regensburg kontrollierte die Polizei ebenfalls Anfang März eine Gaststätte in der Innenstadt, weil dort mehrere Personen bei einem Kartenspiel um mehrere hundert Euro zockten. Die Mediengruppe Bayern ging auf Spurensuche, wo die Grenzen des Erlaubten sind.