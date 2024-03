Illegale Pokerrunde in Firmen-Hinterzimmer: Polizei beschlagnahmt Zehntausende Euro

Insgesamt nahmen zwölf Tatverdächtige im Alter von 29 bis 58 Jahren an einer mutmaßlich illegalen Pokerrunde in einer Firma in Memmingen teil. Diese erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Veranstaltung sowie der Beteiligung an einem unerlaubten Glücksspiel. − Symbolbild: dpa

Die Polizei in Schwaben hat in der Nacht auf Samstag eine mutmaßlich illegale Pokerrunde in einem Firmen-Hinterzimmer aufgelöst. Bei der Razzia in Memmingen wurden auch Zehntausende Euro Bargeld und geringe Mengen Kokain beschlagnahmt.









Wie die Beamten am Samstag mitteilten, lagen dem für illegales Glückspiel zuständigen Fachkommissariat Hinweise zu illegalen Pokerrunden vor, die in einem Hinterzimmer einer Memminger Firma im Stadtgebiet regelmäßig stattfinden sollen.



Unter Beteiligung eines Unterstützungskommandos (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei Dachau vollzogen die Kriminalpolizei Memmingen im Beisein des sachleitenden Staatsanwalts gegen Mitternacht Durchsuchungsbeschlüsse, welche die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen erlassen hatte.





Zwölf Teilnehmer der Pokerrunde angezeigt





Insgesamt nahmen zwölf Tatverdächtige im Alter von 29 bis 58 Jahren an einer mutmaßlich illegalen Pokerrunde teil. Diese erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Veranstaltung sowie der Beteiligung an einem unerlaubten Glücksspiel.



Neben der Spielörtlichkeit wurde auch die Wohnung eines 49-Jährigen in Memmingen durchsucht. Dieser steht im Verdacht, der Veranstalter der illegalen Spielerrunden zu sein.



Neben geringen Mengen Kokain stellten die Kriminalbeamten einen Pokertisch, Spielutensilien sowie mehrere zehntausend Euro Bargeld sicher.

