Warum der Frühling erst wieder im Jahr 2100 am 21. März beginnt

Am 20. März um 4.06 Uhr hat in dieser Woche der Frühling begonnen – auf dem Kalender. Vor einem Jahr startete diese Jahreszeit aus astronomischer Sicht ebenfalls am 20. März, allerdings erst um 22.24 Uhr. Und der kalendarische Frühlingsanfang wird sich in den kommenden Jahrzehnten immer weiter in Richtung 19. März nach vorn verschieben. Der „klassische“ 21. März, den viele als den regelmäßigen Start ins Frühjahr abgespeichert haben, wird es in diesem Jahrhundert nicht mehr sein. Doch warum ist das so?