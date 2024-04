Warnung vor schwerem Gewitter in Teilen Nieder- und Oberbayerns

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Teilen Nieder- und Oberbayerns am Montag. − Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter und schweren Sturmböen ab Montagabend. Betroffen sind sowohl Teile Nieder- als auch Oberbayerns.









Von Montagabend weg bis in Dienstagfrüh kann es zu schweren Gewittern der Stufe 3 von 4 und zu schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4 kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.





Lage in Niederbayern





In Niederbayern waren vor allem Stadt und Landkreis Landshut, Stadt und Landkreis Passau sowie die Landkreise Kelheim und Dingolfing-Landau betroffen.



Gefahren entstanden unter anderem durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, herabfallende Äste, Dachziegel, Schäden an Gebäuden, vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning, mögliche Erdrutsche und Hagelschlag. Der DWD hat die Gewitterwarnung mittlerweile wieder aufgehoben.





Lage in Oberbayern





In Oberbayern warnte der DWD vor allem in den Landkreisen Pfaffenhofen, Altötting und Mühldorf durch eben jene Gefahren – diese Gewitterwarnungen sind seitens des DWD wieder aufgehoben.



In Ingolstadt sowie den Landkreisen Roth, Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt besteht nach wie vor die Gefahr des Auftretens von schweren Sturmböen – und daher eine Gefahr durch vereinzelt umstürzende Bäume sowie herabstürzende Gegenstände.





Lage in der Oberpfalz





In der Oberpfalz warnt der DWD vor allem in Stadt und Landkreis Regensburg vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4. Der DWD warnt vor Gefahren durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, herabfallende Äste, Dachziegel, Schäden an Gebäuden, vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning, mögliche Erdrutsche und Hagelschlag.





Handlungsempfehlung des DWD





Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, Aufenthalte im Freien zu vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden), Gewässer zu meiden, Gerüste und freistehende Objekte (z.B. Leinwände und Bühnen) zu sichern (sofern Zeit dazu bleibt), im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. große Äste, Dachziegel) achten und gegebenfalls Schutz suchen, Verhalten im Straßenverkehr anpassen sowie überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) zu meiden. Außerdem sollten alle Fenster und Türen geschlossen sowie vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen getroffen und Keller bei drohender oder bereits bestehender Überflutung sofort verlassen werden.





− jmü