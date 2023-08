Unwetterwarnung für Bayern: Starke Gewitter am Samstag und tagelang Dauerregen

Für Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) starke Gewitter in Bayern. −Symbolbild: dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Gewittern in Bayern. Nach dem Knall am Samstag sucht Dauerregen den Freistaat heim – und bleibt tagelang.









Wie der DWD mitteilte, bestehe ab Samstagnachmittag im Süden Bayerns „erhebliche“ Gewittergefahr. In Alpennähe sollen orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde wehen. Daneben erwartet der Wetterdienst „heftigen Starkregen“. Lokal seien Hagelschauer möglich.



Schwere Unwetter am Donnerstag: Mehrere Menschen verletzt, viele gesperrte Bahnstrecken



Ob Oberbayern, Niederbayern oder die Oberpfalz: Der Wetterdienst sprach am Samstag Unwetterwarnungen für nahezu alle Landkreise Ostbayerns aus. Richtung Norden nimmt das Unwetterrisiko laut DWD ab.





Wetter in Bayern: Am Samstag Gewitter, ab Sonntag Dauerregen





In der Nacht zum Sonntag sucht Dauerregen den Süden und Osten Bayerns heim. Im Oberpfälzer Wald werden 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter erwartet, im südlichen Schwaben und Oberbayern sogar 60 bis 90 Liter.



Von den Allgäuer bis zu den Werdenfelser Alpen soll es „nicht selten“ zu Regenmengen von 100 Liter pro Quadratmeter kommen; in Nordstaulagen seien bis zu 150 Liter möglich. Das soll laut DWD bis Dienstag so bleiben – bis dahin werde die Intensität der Regenschauer allmählich abnehmen.

