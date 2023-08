Vorwürfe gegen Aiwanger wegen Flugblatts - So reagiert Markus Söder

Nach Vorwürfen gegen den stellvertretenden Ministerpräsidenten Huber Aiwanger (Freie Wähler, links im Bild) hat sich jetzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geäußert. −Symbolbild: dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger aufgefordert, Vorwürfe gegen ihn wegen eines antisemitischen Flugblatts aus Schulzeiten umgehend aufzuklären.









„Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Und zwar vollständig“, sagte Söder am Samstag am Rande eines Termins in Augsburg.



Die Süddeutsche Zeitung (SZ) hatte über das Flugblatt berichtet. Über einen Sprecher teilte der Freie-Wähler-Chef der SZ mit, er habe „so etwas nicht produziert“ und werde gegen diese „Schmutzkampagne“ im Falle einer Veröffentlichung rechtlich vorgehen.





„Schlimme Vorwürfe im Raum“





Zu dem von der SZ berichteten Flugblatt sagte Söder: „Es sind schlimme Vorwürfe im Raum. Dieses Flugblatt ist menschenverachtend, geradezu eklig.“



Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur reagierte Aiwanger bis Samstagmittag nicht. Ein Sprecher der Freien Wähler sagte, Aiwanger und die Freien Wähler kommentierten „diesen Vorgang“ vorerst nicht.





Reaktionen auch aus den anderen Parteien





Auch SPD, Grüne und FDP hatten wegen des Berichts über das Flugblatt mit scharfer Kritik an Aiwanger reagiert. Der bayerische SPD-Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn bezeichnete das Flugblatt als „Rechtsextremismus der untersten Schublade“, der die Millionen Opfer des Holocausts und der Nazi-Diktatur auf das Übelste verunglimpfe. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze bezeichnete die Inhalte des Flugblatts als menschenverachtend. Und FDP-Chef Martin Hagen sagt gegenüber der Mediengruppe Bayern: „Der Inhalt des Flugblatts schockiert mich zutiefst. Hubert Aiwanger muss sich persönlich erklären und die Vorwürfe ausräumen. Antisemitismus und rechtsextremes Gedankengut haben in Bayern keinen Platz.“

− dpa/epd/kse/ka