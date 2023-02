Unfall bei Linz fast fünf Stunden unbemerkt: Fahrer (22) eingeklemmt

Der 22-Jährige war am Samstagmorgen bei Pucking (Bezirk Linz-Land) von der Straße abgekommen und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. −Fotos: TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Fast fünf Stunden lang musste ein 22-Jähriger nach einem Unfall in seinem Auto ausharren bis Hilfe kam. Er war am Samstagmorgen bei Pucking (Bezirk Linz-Land) von der Straße abgekommen und in seinem Fahrzeug eingeklemmt.









Der junge Linzer war mit seinem Auto gegen 2 Uhr auf der St. Leonharder Hauptstraße von Pucking kommend Richtung Neuhofen an der Krems unterwegs. Bei Zeitlham kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und stürzte fünf Meter in den Böschungsgraben.



Da er durch den Unfall in demFahrzeug eingeklemmt wurde, konnte er selbst keinen Notruf absetzten. Erst viereinhalb Stunden später, um 6.30 Uhr bemerkte ein 22-jähriger Welser, der zufällig am Unfallort vorbeifuhr, das Auto und wählte den Notruf.



Fahrer betrunken



Die Feuerwehr befreite den Verletzten aus dem verunfallten Fahrzeug. Er kam er leicht unterkühlt ins Krankenhaus. Laut Polizei war er betrunken, ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,76 Promille.

− ajk