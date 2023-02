Autofahrer fährt Mädchen (11) an Zebrastreifen an und flüchtet

−Symbolbild: dpa

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmorgen ein Mädchen (11) in Kolbermoor (Landkreis Rosenheim) angefahren und ist geflüchtet. Die Elfjährige erlitt leichte Verletzungen.









Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr auf dem Schulweg des Mädchens. Sie wollte mit einem Cityscooter zur Bushaltestelle fahren und überquerte einen Zebrastreifen in der Carl-Jordan-Straße. Gleichzeitig bog ein laut Polizei dunkelgraues, mittelgroßes Auto aus Richtung Rosenheim kommend nach rechts in die Carl-Jordan-Straße ab. Dabei erfasste das Auto das Mädchen. Die Elfjährige fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Ein Schutzhelm verhinderte laut Polizei Schlimmeres. Das Auto fuhr einfach weiter.



Nun bittet die Polizei in Bad Aibling um Hinweise in diesem Fall. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter ✆ 08061/90730 zu melden.

− dao