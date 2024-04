Traktor-Ausfahrt in Österreich endet dramatisch: Neun Menschen verletzt

Neun Verletzte gab es am Samstag bei einem Unfall in Oberösterreich. − Symbolbild: PNP

Neun Verletzte gab es am Samstag bei einem Unfall in Oberösterreich. Ein Traktor samt Anhänger rollte bei Franking (Bezirk Braunau) an einer starken Steigung rückwärts, der mit elf Menschen besetzte Anhänger kippte um. Eine Frau (59) musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.









Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war mit seinem Traktor samt Anhänger am Samstag, gegen 16.20 Uhr, in der Ortschaft Eisengöring, Gemeinde Franking, zu einer Ausfahrt unterwegs. Auf dem Anhänger saßen elf Personen, teilt die Polizei mit.



Aus bislang noch unbekannter Ursache dürfte dem Fahrer beim Befahren einer 19 Prozent-Steigung der Motor abgestorben sein, so die Polizei. Das Gespann rollte rückwärts und der Anhänger stürzte um. Insgesamt wurden bei dem Unfall neun Personen verletzt und in das Unfallkrankenhaus bzw. Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.



Am schwersten verletzt wurde eine 59-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

− nb