Tornado-Verdacht in der Oberpfalz: Rund 30 Häuser beschädigt

Ein Sturm fegt am Donnerstagabend über Teile der Oberpfalz. Rund 30 Häuser werden beschädigt. War es ein Tornado?

Abgedeckte Dächer, zersplitterte Scheiben, sogar das Ortsschild hielt nicht Stand: Ein mutmaßlicher Tornado hat in der Oberpfalz am Donnerstagabend rund 30 Häuser beschädigt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz sprach bei dem Wetterereignis in Berching (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) am Freitagmorgen von einer „Windhose“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) konnte den mutmaßlichen Tornado bislang nicht bestätigen. Da es bereits dunkel war, haben die Meteorologen bislang keine Bilder, die den Tornado beweisen können, sagte ein Sprecher am Freitag. Ein Tornado-Verdachtsfall soll dennoch vorliegen.

„Dachteile, die eigentlich 300 Meter entfernt sind, sind bei uns in die Fenster reingeschossen. Wir haben unsere drei Kinder gepackt und sind in den Keller“, sagte Benjamin Köbl, der Ortsvorsteher von Berchings Gemeindeteil Wackersberg, der Deutschen Presse-Agentur.

Vor allem die Dächer der Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen, aber auch Fenster seien durch Dachziegel und andere Dachteile eingeschlagen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Außerdem sei ein Kamin hinabgestürzt und Garagentore sollen durch den Wind herausgerissen worden sein. Zehn Wohnhäuser und etwa 20 landwirtschaftlich genutzte Gebäude waren laut Feuerwehr betroffen.

Der DWD hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass ein kurzlebiger Tornado am Abend nicht ganz ausgeschlossen sei. Allerdings galt dieser Hinweis für den Bezirk Unterfranken.

Es sei unwahrscheinlich, dass im Laufe des Tages noch Beweise auftauchen, hieß es vom DWD. Da Tornados hierzulande meist nur einen Durchmesser von 10 bis 50 Meter haben, ist es nahezu ausgeschlossen, dass dieser von einer Windmessstation aufgezeichnet wird. In Deutschland gibt es laut DWD pro Jahr einige dutzend Tornados.

Neben den Schäden in Berching soll ein kleinerer Sturm in Schirmitz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) einige Ziegel von den Dächern geweht haben. Der Schaden sei laut Polizei überschaubar. Wie hoch die Schadensumme insgesamt ist, ist derzeit nicht bekannt.

Am Wochenende erwartete der DWD nur schwachen Wind, dafür aber frühsommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad.

