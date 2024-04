Nürnberg Ice Tigers holen Stürmer Eham aus Düsseldorf

Die Nürnberg Ice Tigers präsentieren ihren ersten Neuen für die kommende Saison. Stürmer Josef Eham kommt von der Düsseldorfer EG - und ist sogar Nationalspieler.

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, kommt Stürmer Josef Eham von der Düsseldorfer EG nach Franken. Der 21-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Eham stammt aus dem Nachwuchs des EC Bad Tölz. In seinen beiden DEL-Jahren in Düsseldorf absolvierte er 113 Spiele. Eham erzielte dabei sieben Tore und gab 15 Vorlagen. Im November vergangenen Jahres debütierte er beim Deutschland Cup auch in der Nationalmannschaft.

„Er ist ein extrem harter Arbeiter und sich für nichts zu schade. Ich freue mich, Josef als U23-Spieler im Kader zu haben, weil ich ihn als gestandenen DEL-Spieler sehe, der uns in allen Bereichen weiterhelfen kann“, sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

Die Nürnberger waren vor wenigen Wochen in der ersten Playoff-Runde an den Adlern Mannheim gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:240405-99-571437/3