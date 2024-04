Stoschek gibt Brose-Gesellschaftervorsitz ab

Generationenwechsel beim Automobilzulieferer Brose: Der Unternehmer Michael Stoschek gibt den Vorsitz der Gesellschafterversammlung sowie des Aufsichtsrates der Brose SE zum 1. Mai 2024 ab. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Der 76-Jährige bleibe beiden Gremien als Mitglied erhalten, sagte ein Sprecher. Stoschek ist der Enkel des Firmengründers Max Brose.

Den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt den Angaben nach Rolf Breidenbach (61). Stoscheks Sohn Maximilian Stoschek (45) übernimmt den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung und wird stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Er dankte seinem Vater namens der Gesellschafter „für seine beispielhafte unternehmerische Lebensleistung“.

Bei der Aufsichtsratssitzung am Dienstag in Coburg erklärte Michael Stoschek: „Ich freue mich, dass mit diesen Veränderungen nun der Generationswechsel in der Führung unseres Familienunternehmens vollzogen ist.“

Michael Stoschek gehört seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten Unternehmerpersönlichkeiten im Raum Oberfranken. Mit Kultur- und Sportsponsoring sowie seinem Einsatz für das Stadtbild seiner Heimatstadt Coburg machte er sich über seine Unternehmertätigkeit hinaus einen Namen.

