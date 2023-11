Sternekoch schrieb es für CSU-Wahlkampf: #söderisst auch als (Offline-)Kochbuch

Auf Facebook und Instagram postet Markus Söder seit einiger Zeit unter dem Motto #söderisst Fotos von Gerichten, die er in seinem Alltag als Bayerns Ministerpräsident so isst. Die beliebtesten Posts gibt es nun auch als Kochbuch von Sternekoch Alexander Herrmann. Wir verlosen fünf Exemplare.









25 Genuss-Rezepte angelehnt an die besten Instagram-Posts von Ministerpräsident Markus Söder sind in dem Büchlein zu finden. Entstanden ist es im Wahlkampf zur Landtagswahl 2023 und lag bei CSU-Veranstaltungen aus oder wurde von Direktkandidaten verteilt.





Wir verlosen fünf Exemplare mit exklusiven Rezepten von Alexander Herrmann und Markus Söder. Wenn Sie gewinnen möchten, rufen Sie uns bis Mittwoch, 15. November, unter ✆ 0137/822702951 (50 Cent/Anruf) an und nennen Sie das Stichwort Essen sowie Ihren Namen und Ihre Adresse. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, viel Glück!









Mit dieser Lektüre können die Bürger quasi speisen a lá „König Markus“, wie Söder gerne scherzhaft in Sozialen Netzwerken genannt wird. Beziehungsweise sind die Besitzer eines solchen Kochbuch-Exemplares sogar noch „Besseresser“: Denn die persönlichen Lieblingsrezepte des bayerischen Staatsoberhaupts wurden nicht einfach nur 1:1 vom jeweiligen Wirtshaus oder Imbiss übernommen, sondern von Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann aufgepimpt – aber nur so sehr, dass es trotzdem noch (fast) jeder nachkochen kann.



Dass die Instagram-Fotos dann von den Kochbuchfotos oft sehr deutlich abweichen, liegt hier ausnahmsweise nicht am verwendeten Filter. Und umgekehrt als sonst in sozialen Netzwerken sehen hier die nachgekochten Varianten sogar besser aus, als das Original – man erkennt, dass ein bayerischer Zwei-Sternekoch nachgeholfen hat.





Bayerische Küche ist laut Söder „die vielfältigste und beste in ganz Deutschland“





„Die bayerische Küche ist die vielfältigsten und beste in ganz Deutschland“, ist Markus Söder überzeugt. Aufgrund des großen Interesses und der vielen positiven Rückmeldungen sei die Idee entstanden, ein Kochbuch aus der Reihe „Söder isst“ zu kreieren.



Unter den 25 Rezepten von A wie Apfel-Pflaumen-Scheiterhaufen bis Z wie Zitronenmayonnaise (inkl. gebackener Forelle) finden sich aber nicht nur urbayerische Gerichte. Auch aus der erst vor gut 200 Jahren „eingebayerten“ Söder-Heimat Franken finden sich Schmankerl. Und nicht zuletzt sind auch internationale Spezialitäten auf der Speisekarte – ob das den laut Statistik 15,5-prozentigen Ausländeranteil repräsentieren soll, ist unbekannt.



Die Aufnahme der „Currywurst deluxe“ muss ebenfalls begründet in der bayerischen Toleranz „Liberalitas Bavariae“ sein – schließlich handelt es sich hier eindeutig um ein Gericht aus der Gegend nördlich des Weißwurst-Äquators, sprich: von den Preißn...