Sohn und Vater geraten in Lauterhofen in Streit - beide schwer verletzt

Die beiden Männer wurden schwer verletzt. −Foto: vifogra/Eberlein

Schwer verletzt wurden ein Vater und sein Sohn am Sonntag in Lauterhofen (Landkreis Neumarkt i.d. Opf.). Sie waren laut Polizei zuvor in Streit geraten. Die Kripo ermittelt.













Zu dem familiären Streit zwischen dem über 70-jährigen Vater und seinem Sohn war es demnach in einem Wohnhaus in Lauterhofen gekommen. Polizeistreifen wurden alarmiert und fanden die beiden Männer schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen.



Die Kripo Regensburg ermittelt nun - insbesondere zu den Details zum Tathergang. Am Sonntag wurden am Tatort die Spuren gesichert.

− vr