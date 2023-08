Mariä Himmelfahrt: Was der Feiertag bedeutet - und wer an diesem Tag frei hat

An Mariä Himmelfahrt werden in vielen Gottesdiensten Kräuter gesegnet. −Symbolbild: dpa

Am Dienstag, den 15. August, feiern die Katholiken das Fest Mariä Himmelfahrt. Und wer freut sich nicht auf den zusätzlichen freien Tag unter der Woche, an dem wir nochmal ausschlafen können?









So selbstverständlich wie für viele Regionen Bayerns ist dieser Feiertag aber nicht für jeden. Und wissen Sie eigentlich, was wir an diesem Tag zelebrieren um einen extra Tag Urlaub zubekommen? Viele nehmen den freien Tag einfach so hin, ohne eigentlich die Bräuche dahinter zu kennen. Die katholische Nachrichtenagentur fasst zusammen, was hinter Mariä Himmelfahrt steckt.





Was steckt hinter Mariä Himmelfahrt?





Das Fest Mariä Himmelfahrt wird auch Mariä Aufnahme in den Himmel genannt, was den Tag grundsätzlich beschreibt. Der römisch-katholische Glaube feiert seit dem 6. Jahrhundert jährlich die leibliche Aufnahme der Mutter Jesu in den Himmel. In der Bibel wird nicht explizit erwähnt, wann und wie Maria in den Himmel gelangt sein soll. Die KNA schreibt, dass Papst Pius XII. den Glaubenssatz, der die Himmelaufnahme von Maria besagt, 1950 als offiziell festlegte. Unteranderem wird dort festgehalten dass „die unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde.“ Der Ursprung von diesem Tag reicht bis ins Jahr 431 der Ostkirche zurück. Erst seit dem 6. Jahrhundert wird dieser Tag aber von der römisch-katholischen Gemeinschaft gefeiert.





Wo wird der Feiertag überall zelebriert und wie?





Der Luxus eines arbeitsfreien Tages, den wir in vielen Regionen Bayerns haben, hat nicht ganz Deutschland. Dadurch, dass Bayern eine hohe Rate an römisch-katholischen Glauben besitzt, ist der Tag bei uns vielerorts arbeitsfrei. Für Regionen in denen der evangelische Glaube überwiegt, ist die Aufnahme der Mutter Jesu kein arbeitsfreier Tag. Auch in den vielen katholischen Nachbarländern wie Italien, Frankreich, Österreich, Polen oder Luxemburg ist der 15. August ein gesetzlicher Feiertag.





Welche Bräuche stecken hinter dem Feiertag?





Eine Legende besagt, dass die Jünger, als sie damals Marias Grab öffneten, keinen Leichnam vorfanden, sondern blühende Blumen und Kräuter. Aus diesem schönen Glauben entstand der Brauch, unterschiedliche Kräuter und heilende Pflanzen zu sammeln. Diese werden gebündelt und im Haus aufgehangen, um anschließend geweiht zu werden. Dabei ist die Anzahl der Kräuter wichtig. Die Zahl sollte eine Bedeutung haben. Daher werden mindestens sieben Kräuter, die die Anzahl der Schöpfungstage symbolisieren, gesammelt. Es können aber auch zwölf für die Anzahl der Apostel oder gar 77 verschiedene Pflanzen geerntet werden. Im Haus aufgehangen, sollen sie vor Krankheiten und Ungewitter bewahren.



Diese Kräutersegnung wird auch bei kranken Tieren angewendet. Die heilenden Kräuter und Pflanzen werden an diesem Tag unter das Futter der Tiere gemischt um eine heilende Wirkung herbeizuführen. Die Kräuterbuschen werden auch nach dem anlässlichen Gottesdienst an diesem Tag an die Gottesdienstteilnehmer verteilt. Ein Appell der häufig aus der besagten Legende abgeleitet wird ist, die Natur mitsamt ihrer Schönheit und Heilkraft wieder stärker zu achten, so schreibt die Katholische Nachrichten Agentur.





Andere Ansichten- andere Bräuche





Der Ostkirche ist der Feiertag auch als „Tag der Entschlafung“ bekannt, da Christus Maria direkt nach ihrem Tod ins Paradies holte. Bei dieser Begriffsdefinition, meint die KNA, hält sich die orthodoxe Kirche zurück. Auch bei der Namensgebung des Feiertags unterscheiden sich die Meinungen der Ostkirche zu der der orthodoxen Ansicht. Die orthodoxe Kirche spricht weder von einer „Aufnahme“ noch von einer „Himmelfahrt“ im Gegensatz zur Ostkirche, wie es uns hauptsächlich bekannt ist. Die „Entschlafung“ wird mit einem weiteren Brauch zelebriert, der schon vor dem 15. August beginnt. Mit dem Marienfasten bereiten sich die Katholiken schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Feiertag durch das Fasten auf die Aufnahme Mariäs vor, schreibt die katholische Nachrichten Agentur.

