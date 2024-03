Wettbewerb ist gut. Wo jeder sich ein lauschiges Plätzchen einrichtet und lediglich vor sich hin wurschtelt, entsteht selten etwas Neues, Besseres. Das ist in Bayern nicht anders. Und so ist längst ein Wettbewerb ausgebrochen zwischen Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder und seinem Vize, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Etwa bei der Frage, wer nicht nur in Bayern, sondern auch im Rest Deutschlands eine Nummer ist.