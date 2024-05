Sicherheitsvorfall: Terminal am Flughafen zeitweise geräumt

Terminal 1 am Münchner Flughafen wegen Sicherheitsvorfall geräumt - Fast menschenleer zeigt sich das Terminal 1 am Flughafen München. - Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Ein Mensch gelangt ohne Kontrolle am Münchner Airport in den Sicherheitsbereich. Das hat am Mittwoch Folgen für zahlreiche Fluggäste.

Wegen eines sicherheitsrelevanten Vorfalls ist am frühen Mittwochabend das Terminal 1 des Münchner Flughafens zeitweise geräumt worden. Gegen 16.30 Uhr sei ein Mensch aus dem öffentlichen Bereich des Flughafens in den Sicherheitsbereich gelangt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Deswegen sei nach der Person gefahndet worden.

Immer wenn ein Mensch unkontrolliert den Sicherheitsbereich betrete, müsse das Abfertigungsgebäude evakuiert werden. Anschließend werde das Gebäude durchsucht und danach wieder freigegeben. Letztlich sei der oder die Gesuchte nicht entdeckt worden. Nach etwa zweieinhalb Stunden wurde die Sperrung nach Angaben des Polizeisprechers wieder aufgehoben.

Laut Bundespolizei betraf die Aktion knapp 2000 Menschen. In den Abendstunden sei die Nutzung des Gebäudes nicht mehr so groß. Es habe aber einzelne Verspätungen gegeben.

